Встретилась с Альбером и Уильямом: кронпринцесса Швеции Виктория посетила Монако

В княжестве Монако состоялся Blue Economy and Finance Forum (BEFF). Это мероприятие посетила кронпринцесса Швеции Виктория, где встретилась с князем Альбером и принцем Уильямом.
47-летняя кронпринцесса надела на это мероприятие синий деловой костюм с жакетом и зауженными брюками от Veronica Beard. Жакет украшали большие пуговицы, а носила Виктория его в сочетании с белой футболкой и туфлями на каблуках от бренда Gianvito Rossi, который королевские особы выбирают очень часто.
Волосы она как всегда уложила в прическу-пучок и завершила свой образ небольшим клатчем и серьгами с жемчугом.
Затем кронпринцесса Виктория посетила ужин по случаю открытия третьей Конференции ООН по океану (UNOC3), организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На мероприятии, которое проходит в живописном городе Ницца, собрались лидеры стран, исследователи и активисты для обсуждения вопросов защиты морской жизни.