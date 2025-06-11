Встретилась с Альбером и Уильямом: кронпринцесса Швеции Виктория посетила Монако

Кронпринцесса Виктория и князь Альбер / © Getty Images

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В княжестве Монако состоялся Blue Economy and Finance Forum (BEFF). Это мероприятие посетила кронпринцесса Швеции Виктория, где встретилась с князем Альбером и принцем Уильямом.

47-летняя кронпринцесса надела на это мероприятие синий деловой костюм с жакетом и зауженными брюками от Veronica Beard. Жакет украшали большие пуговицы, а носила Виктория его в сочетании с белой футболкой и туфлями на каблуках от бренда Gianvito Rossi, который королевские особы выбирают очень часто.

Кронпринцесса Виктория и принц Уильям / © Getty Images

Волосы она как всегда уложила в прическу-пучок и завершила свой образ небольшим клатчем и серьгами с жемчугом.

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Кронпринцесса Виктория и князь Альбер / © Getty Images

Затем кронпринцесса Виктория посетила ужин по случаю открытия третьей Конференции ООН по океану (UNOC3), организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На мероприятии, которое проходит в живописном городе Ницца, собрались лидеры стран, исследователи и активисты для обсуждения вопросов защиты морской жизни.

По этому случаю Виктория надела шелковый темный комбинезон на одно плечо от Boss с бантом на плече, а также дополнила этот наряд клатчем от Gucci и украшениями лаконичного дизайна.

Кронпринцесса Виктория, Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images Кронпринцесса Виктория / © Getty Images Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram Кронпринцесса Виктория / © Associated Press