Встретилась с украинскими солдатами: королева Максима посетила реабилитационный центр

Ее Величество продемонстрировала яркий деловой наряд на встрече и мило пообщалась с военными.

Королева Нидерландов Максима посетила Военно-реабилитационный центр Аарденбург в Дорне. Центр обслуживает солдат и гражданских лиц, находящихся на восстановлении после несчастного случая, операции, болезни или инсульта.

Королева Нидерландов Максима / Фото: Getty Images

Сейчас в этом центре проходят повторную проверку и реабилитацию раненые украинские солдаты.

Во время визита в центр королева Максима мило пообщалась с украинскими солдатами, которые сейчас пребывают Доорне, а также с их врачами-реабилитологами и физиотерапевтами.

Королева Нидерландов Максима / Фото: Getty Images

Ее Величество надела на встречу деловой костюм от Zara баклажанового цвета, который включал брюки и жакет. Также Максима надела розовую рубашку и дополнила образ сумкой от Wandler и ботинками от Gianvito Rossi.

Королева Нидерландов Максима / Фото: Getty Images

Напомним, что во вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима опубликовали на своей официальной странице в Instagram пост, который посвятили украинскому народу. Королевские супруги поддержали украинцев в борьбе за свою свободу.

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