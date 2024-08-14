Встретилась со спортсменами: королева Максима надела платье, в котором впервые появилась на публике 13 лет назад

Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима приветствовали нидерландских олимпийских спортсменов во дворце Хейс-тен-Бош в Гааге.

Сборная Нидерландов завоевала 34 медали на Олимпийских играх 2024 в Париже. Члены королевской семьи приезжали в столицу Франции, чтобы поддержать команду, а теперь встретились со спортсменами во дворце.

Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

Королева прибыла на встречу в платье без рукавов с красным поясом на талии от Natan Сouture, которое впервые надела на свой 40-й день рождения 13 лет назад. К наряду Ее Величество подобрала красные туфли с открытыми носами и с бантами от Miu Miu.

Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

Максима дополнила лук серьгами-висюльками, несколькими золотыми браслетами на запястье и часами на черном кожаном ремешке, волосы собрала в пучок и сделала дневной макияж. Ее супруг Виллем-Александр надел синий костюм, который сочетал с белой рубашкой и пестрым оранжевым галстуком.

В Instagram королевская чета поделилась еще видео со встречи.

Напомним, ранее мы показывали вам спортивный лук королевы с Олимпиады.

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