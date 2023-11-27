Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Встретилась со звездой подиума: принцесса Евгения посетила Гран-при "Формулы-1"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Встретилась со звездой подиума: принцесса Евгения посетила Гран-при "Формулы-1"

Принцесса Евгения и Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Британская принцесса попала под прицел папарацци.

В воскресенье на трассе "Яс-Марина" в Абу-Даби прошел Гран-при "Формулы-1", который посетили знаменитые актеры, модели и даже королевские особы. Среди гостей мероприятия были замечены принцесса Йоркская Евгения, внучка покойной королевы Елизаветы, и ее муж Джек Бруксбэнк.

Принцесса Евгения и Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Принцесса Евгения и Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Пару заметили фотографы в компании супермодели Наоми Кэмпбелл, когда они болтали на улице. Ее королевское Высочество была одета в черное платье на молнии, которое сочетала с голубой жилеткой и сумкой Chanel.

Также принцесса дополнила наряд макияжем и золотыми серьгами.

Принцесса Евгения и Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Принцесса Евгения и Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Кадрами с мероприятия также поделилась Джери Холлиуэлл - звезда женской поп-группы Spice Girls. Можно заметить, что на фото с принцессой также позирует она, актер Орландо Блум и Наоми.

Читайте также:

Кто из знаменитостей отрекся от королевского титула ради любимого человека?

Кто из знаменитостей отрекся от королевского титула ради любимого человека?

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
202
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация