Встретились без Летиции: король Испании принял во дворце Сарсуэла президента Зеленского

Владимир Зеленский и король Филипп VI / © Getty Images

Владимир Зеленский во время поездки в Испанию посетил аудиенцию у короля Филиппа VI, которая прошла во дворце Сарсуэла в Мадриде. Президент Украины поблагодарил Испанию за искреннюю поддержку Украины во время борьбы против российской агрессии — за военную помощь и теплое отношение к украинцам, нашедшим временное убежище в этой стране.

На аудиенцию президент приехал в черном пиджаке и черной рубашке, брюках и обут в черные ботинки. Король Филипп VI прибыл в черном классическом костюме, белой полосатой рубашке и с желтым галстуком в крапинку. Супруга короля — королева Летиция — на встрече, к сожалению, не присутствовала и не смогла порадовать нас своим очередным стильным образом.

В мае 2024 года королева Летиция присутствовала на встрече с президентом Украины.

Ранее, напомним, в похожем образе президент Зеленский приезжал на встречу к королю Великобритании Чарльзу III.