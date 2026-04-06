Встретились два садовода: сэр Дэвид Бекхэм навестил короля Чарльза в Хайгроуве

Король Чарльз и сэр Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Чарльз и Дэвид встретились с командой, стоящей за проектом «Любопытный сад» Королевского садоводческого общества (RHS) и Фонда короля, в Хайгроуве, чтобы обсудить проект сада для выставки RHS Chelsea Flower Show, цель которого — пробудить и поощрить любопытство публики к садоводству и времяпрепровождению на природе.

Алан Титчмарш, кавалер ордена Британской империи, и Фрэнсис Тофилл из Хайгроува, прибыли на встречу, чтобы утвердить дизайн для выставки цветов RHS Chelsea Flower Show в этом году, пишет Hello!.

Алан Титчмарш, король Чарльз, сэр Дэвид Бекхэм и Фрэнсис Тофилл / © Getty Images

«Группу объединяет любовь к садоводству и природе, а также надежда на то, что новое поколение молодых людей в будущем рассмотрит карьеру в сфере садоводства», — говорится в пресс-релизе.

Было решено, что в саду появится улей, вдохновленный страстью сэра Дэвида и Чарльза к пчеловодству — хобби, которое также разделяет принцесса Уэльская.

«И Фонд короля, и Королевское садоводческое общество проделывают огромную работу по защите и популяризации зеленых зон по всей Великобритании. Я хочу помочь новому поколению оценить преимущества природы и заняться садоводством. Было здорово участвовать в создании „Любопытного сада“, и я с нетерпением жду, когда люди увидят его на выставке RHS Chelsea Flower Show«, — сказал на встрече сэр Дэвид Бекхэм.

Король Чарльз и сэр Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Напомним, в конце 2025 года король Чарльз посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари на церемонии награждения в Виндзорском замке в ноябре.