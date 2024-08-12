Встретились на Олимпиаде: стильные королевы Сильвия и София поболтали на трибунах

Ее посетили князь Монако Альбер II, который прибыл снова без своей супруги Шарлин, а также король Швеции Карл Густав, его жена королева Сильвия и королева Испании София. Их всех запечатлели на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

Королева Сильвия появилась на мероприятии в мятном платье лаконичного прямого силуэта и коротком молочном жакете, она дополнила свой образ бежевыми туфлями-лодочками на каблуках, брошью на жакете, несколькими украшениями на шее, а также золотыми браслетами, часами, сверкающим кольцом на запястье и французским маникюром. У нее была лаконичная прическа и макияж на лице.

Король Карл Густав, королева Сильвия и королева София / Фото: Getty Images

Королева София стояла рядом и была одета в цветастую тунику и брюки в тон, а также белые эспадрильи на платформе. На ее шее было, как всегда, множество украшений, в ушах серьги-висюльки, а на лице макияж и уложены волосы.

На днях испанская королева также побывала на одном из дней Олимпийских игр, приехав поддержать спортсменов из Испании.

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