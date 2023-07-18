Встретились на съемках: Елена Зеленская в рубашке с плиссированными манжетами, Катя Осадчая в платье с вышивкой

Елена Зеленская приняла участие в съемках первого эпизода документального сериала "Семья для каждого ребенка", созданного при поддержке ЮНИСЕФ и Министерства социальной политики.

В Instagram она опубликовала фотографии, на которых запечатлена с ведущей проекта Екатериной Осадчей, которая исследует, как именно украинцы могут помочь детям, потерявшим родителей, и сделать переход к семейному воспитанию более быстрым и понятным.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Каждому ребенку нужна семья. Вроде бы простая истина, но за ней скрывается масштабный сложный процесс: Украина стремится отказаться от институциональных форм воспитания детей – того, что мы называем интернатами, – в пользу семейных", – отметила первая леди.

Для съемок Елена выбрала светлый костюм, состоявший из удлиненного асимметричного жакета со скрытыми пуговицами и интересной брошкой-иглой на лацкане и юбке миди, а также голубая рубашка с плиссированными манжетами. Наряд Зеленская дополнила голубыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала укладку с боковым пробором и локонами, нежный макияж и украсила уши золотыми лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На Осадчей было кремовое платье-рубашка на пуговицах, поясом на талии и золотая вышивка в виде колосьев пшеницы на рукавах. Лук она дополнила бежевыми туфлями на шпильках. Ведущая сделала аккуратную укладку. Макияж в естественных оттенках и украсил шею цепочками.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская на днях встречали у себя в гостях, в Мариинском дворце, президента Южной Кореи Юн Сук Ель. В этот день Зеленская продемонстрировала изысканный аутфит. На ней был серо-пурпурный наряд от украинского бренда AMG

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