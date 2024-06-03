Встретились в Хайгроув-Хаусе: король Чарльз предложил Дэвиду Бекхэму важную роль

1 июня The King's Foundation объявил, что 49-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм стал послом фонда, который Чарльз основал в 1990 году еще будучи принцем Уэльским.

Бывший капитан сборной Англии по футболу в начале мая посетил поместье короля Highgrove House, чтобы встретиться с монархом, узнать больше о фонде и ознакомиться с некоторыми образовательными программами благотворительной организации на семинарах на месте.

Королевский фонд ежегодно предлагает образовательные курсы примерно для 15 000 студентов, а также программы здоровья и благополучия еще для 2 000 человек ежегодно, пишет People. Другие инициативы включают проекты восстановления по всей Великобритании и за рубежом, направленные на возрождение сообществ и исторических зданий.

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"Для меня большая честь стать послом The King's Foundation. Было воодушевляюще услышать от Его Величества о проектах и ​​амбициях Фонда во время моего недавнего визита в Хайгроув Гарденс… Как человек, выросший в Лондоне, но полюбивший сельскую местность, я с нетерпением жду возможности поддержать образовательные программы Фонда и усилия, направленные на то, чтобы молодые люди лучше понимали природу❤️ и мы поделились советами по пчеловодству", - написал Бекхэм в подписи к опубликованным фотографиям в своем блоге в Instagram.

Пчеловодство – новое хобби Бекхэма, которое он разделает с королевой Камиллой и принцессой Уэльской Кэтрин.

Напомним, Дэвид Бекхэм получил Орден Британской империи от королевы Елизаветы II за заслуги перед футболом в 2003 году.

Дэвид Бекхэм стоит со своей женой Викторией, демонстрируя Орден Британской империи, который он получил от британской королевы Елизаветы II в Букингемском дворце, 27 декабря 2003 года в Лондоне. / Фото: Getty Images

А в 2022-м, как и многие британцы, 12 часов простоял в очереди в Лондоне, чтобы отдать дань уважения покойной королеве Елизавете II в Вестминстер-холле после ее смерти.

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