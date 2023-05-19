Встретились в Хиросиме: первая леди США в черном платье, жена премьер-министра Японии – в белом

Джилл Байден продемонстрировала лук в платье с цветами, а Юко Кисида – аутфит в твидовом наряде.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден прибыли в Японию, чтобы принять участие в саммите G7.

В Мемориальном парке мира в Хиросиме президентских супругов приветствовали премьер-министр Японии Фумио Кисида и его супруга Юко Кисида.

Фумио Кисида, Джилл Байден, Джо Байден и Юко Кисида / Фото: Associated Press

Первая леди США продемонстрировала сдержанный образ в черном платье миди с цветочными аппликациями, сверху которого она надела черный кардиган с такими же цветочными аппликациями. Обута она была в черные замшевые туфли.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала укладку с локонами и макияж с розовой помадой. На шее у нее были золотые подвески на цепочках, в ушах – бриллиантовые серьги, на руках – золотые браслеты, а к кардигану она прикрепила золотую брошь.

Джилл Байден и Юко Кисида / Фото: Associated Press

Юко Кисида выбрала аутфит, который выглядел на контрасте с Байден. На ней был белый твидовый ансамбль, состоявший из платья миди и приталенного жакета с брошью, как у Джилл. Наряд Юко скомбинировала с бежевыми туфлями. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.

Джилл Байден и Юко Кисида / Фото: Associated Press

Читайте также: