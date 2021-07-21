Встретились в Вашингтоне: Джилл Байден в белом наряде, королева Рания в красном платье

Встретились в Вашингтоне: Джилл Байден в белом наряде, королева Рания в красном платье

Монаршая чета впервые встретилась с президентом США и его женой.

Королева Иордании Рания с супругом - королем Абдаллой II – и их сыном - 27-летним наследным принцом Хуссейном - прибыли с официальным визитом в США. Они впервые встретились с президентом страны Джо Байденом и его женой Джилл Байден. Встреча прошла в Белом доме.

Первая леди продемонстрировала эффектный образ во всем белом. На ней было платье-футляр с белым поясом и золотой пряжкой. Сверху Джилл надела элегантный жакет. Наряд миссис Байден дополнила туфлями-слингбэками с цветочным принтом J'Adior.

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Королева Рания выбрала красное платье длины миди с фурнитурой-украшением в зоне декольте. Осиную талию она подчеркнула кожаным черным широким поясом. Аутфит Ее Величество дополнила темными туфлями и клатчем в тон наряда.

Байден провела Рании экскурсию Белым домом, а затем пригласила ее на чаепитие в Овальный кабинет, где они мило побеседовали.

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Стиль королевы Рании (18 фото)

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