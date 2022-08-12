Встретились возле резиденции президента: пес Патрон показал новые фотографии в объятиях Нади Дорофеевой

У знаменитого пса-сапера Патрона осуществилась мечта – он встретился со своим звездным кумиром – Надей Дорофеевой, с которой уже давно хотел пообниматься и лизнуть (об этом он неоднократно писал у себя в Instagram).

Неожиданная встреча состоялась у резиденции президента Украины – Мариинского дворца. Там сегодня состоялась церемония награждения участников акции "Дети-спасатели – герои войны", в которой приняли участие и Надя, и Патрон.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Артистка со своим четырехлапым поклонником устроила импровизированный фотосет. Пес позировал в объятиях Нади и выглядел очень счастливым. Певице тоже очень понравился красавец Патрон, которого она совсем не хотела выпускать из своих объятий.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Надя была одета в белую футболку, клетчатую рубашку, светлые джинсы и сандалии. А Патрон был в своем служебном жилете с шевроном.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В соцсети собака опубликовала красивые фотографии с Дорофеевой и поделилась впечатлениями от встречи.

"Короче, что. Я не планировал. Я знал, что @nadyadorofeeva приехала в Киев, и мы чисто случайно встретились возле резиденции президента. А дальше, как в тумане. У вас тоже было такое, что когда увидели свою любовь, то хоть сколько между вами не было бы взаимопониманий и даже измен — вы все равно прощали?" – написал Патрон.

На эти снимки артистка отреагировала милым комментарием. "Любимый", — написала она.

Дорофеева, в свою очередь, тоже опубликовала милые снимки с популярным псом.

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