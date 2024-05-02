Встретились за бокалом: королеву Камиллу запечатлели с экс-премьер-министром Терезой Мэй

На мероприятии в честь тех, кто поддерживает переживших сексуальное насилие в Букингемском дворце собралось много гостей. Камилла, произнесла речь на приеме и любезно поболтала со многими гостями. С Терезой Мэй они также были запечатлены фотографом во время оживленной беседы за бокалом.

Королева Камилла и Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Госпожа Мэй была в черном жакете в синий принт, в блестящем топе под ним, с жемчужным колье на шее и в жемчужных серьгах. Седые волосы политик не красит, а вот на губы нанесла яркую красную помаду. От маникюра Тереза также отказалась.

Королева Камилла с Зарой МакДермотт / Фото: Associated Press

Образ королевы Камиллы с приема мы уже показывали ранее. Также во дворец приезжала супруга бывшего премьер-министра Бориса Джонсона – Кэрри Джонсон. Она выглядела очаровательно в красном платье и кожаных туфлях-лодочках.

Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

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