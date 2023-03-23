Встретился с украинцами и поблагодарил военных: принц Уильям побывал в Польше

Принц Уэльский совершил неожиданную поездку в Польшу, чтобы поблагодарить людей за их человечность и гостеприимство во время продолжающейся войны в Украине, а также встретился с военными и беженцами.

40-летний принц Уильям встретился с военнослужащими из Великобритании и Польши, которые помогают обучать украинских бойцов. Затем он направился в Варшаву, чтобы встретиться с украинцами, которые нашли временное убежище в Польше, пока в их родной стране продолжается война, развязанная Россией.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Это первая поездка принца Уильяма с 2017 года в Польщу, когда он приезжал в страну вместе со своей женой Кейт и детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Как рассказал журналу People представитель принца Уильяма, будущий король хотел посмотреть в глаза польскому народу и сказать спасибо за все, что они сделали. Это главное послание, которое он доносил до польских и британских военных.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

"Наши народы имеют прочные связи. Благодаря нашему сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы, которая также является нашей и вашей свободой, эти связи еще больше укрепляются, — сказал Уильям, приземлившись в Варшаве. — Я здесь, потому что хочу лично поблагодарить польские и британские войска, работающие в тесном сотрудничестве. Я также хочу воздать должное вдохновляющей человечности польского народа. Вы открыли свои сердца так же, как и свои дома".

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Во время визитов к военным недалеко от Жешува на юго-востоке страны принц Уэльский увидел базу 3-й бригады Сил территориальной обороны, которая принимала активное участие в оказании поддержки Украине и где британские и местные войска установили тесные связи. Он также встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Затем Уильям направился к расположенным поблизости британским вооруженным силам. Этот район находится в точке опоры, где союзники из США, Великобритании и всего мира предоставляют артиллерию и оружие защитникам границы.

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"Спасибо, что приняли меня сегодня. Я просто хотел прийти сюда лично, чтобы сказать спасибо за все, что вы делаете — охраняете всех здесь и следите за тем, что происходит. Просто большое спасибо за то, что вы делаете изо дня в день", — добавил он.

"Я знаю, что некоторые из вас подходят к концу своего пребывания здесь. Вы делаете действительно важную работу здесь, и защита наших свобод действительно важна. И все на родине полностью поддерживают вас. И все, что вы делаете с нашими польскими коллегами для обеспечения этой безопасности, действительно важно. Приятно познакомиться и удачи", - сказал Уильям.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

В Варшаве принц Уэльский встретился со временно перемещенными сюда украинцами. Он пообщался с людьми, сделал селфи с детьми и даже сыграл с одной из девушек в парный пинг-понг.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Сегодня принц Уильям почтит память погибших на войне у Могилы Неизвестного солдата и проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в Президентском дворце.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, принц и принцесса Уэльские неоднократно выступали с заявлениями о поддержке Украины, а принцесса Кейт лично встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в сентябре 2022 года.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Также в феврале 2023-го президент Зеленский имел аудиенцию у короля Чарльза III.

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