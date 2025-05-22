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Встревожил поклонников: король Чарльз появился на публике с двусмысленным аксессуаром
Король Чарльз появился на выставке цветов в Челси с тростью в руках.
У короля была насыщенная неделя, он вместе с супругой Камиллой посетили Выставку цветов Королевского садоводческого общества в Челси, а также Чарльз посетил Королевскую выставку лошадей в Виндзоре вместе со своим младшим братом принцем Эдвардом.
Многие королевские поклонники отметили, что 76-летний монарх использовал трость на обоих мероприятиях. На Королевской выставке лошадей в Виндзоре король Карл вышел с богато украшенной тростью с замысловатой изогнутой ручкой. Он использовал трость, сделанную из настоящей ветки дерева — возможно, это было намеком на его пристрастие к садоводству и на то, что он посещал мероприятие, посвященное садоводству.
Поклонники короля выразили обеспокоенность по поводу использования им трости, поскольку именно на нее в конце жизни стала опираться его мать, покойная королева Елизавета II, когда ее подвижность была ограничена. Хотя, скорее всего, это просто традиционная трость для ходьбы на сельской ярмарке, а не средство помощи при ходьбе.
Как пишет журнал Hello! король и ранее носил трости, которые служили скорее, как стильный аксессуар, нежели для поддержки при ходьбе.