Вся семья в сборе: бельгийские король и королева показали свою рождественскую открытку

Бельгийская королевская семья поделилась долгожданной рождественской открыткой 2024 года.
Фото было сделано в королевском дворце. На снимке запечатлен король Филипп, его супруга - королева Матильда, наследница престола – принцесса Елизавета, ее младшая сестра - принцесса Элеонора, и двое братьев – принцы Габриэль и Эммануэль.
"Новые рождественские открытки от королевской семьи только что пришли по почте!" - говорится в сообщении дворца в Instagram.
Отметим, что именно эти открытки получат поклонники бельгийской королевской семьи, которые напишут им письма на Рождество в праздничный сезон.
Ранее свою рождественскую открытку этого года уже представила княжеская семья Монако, а также король Великобритании Чарльз и королева Камилла.
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