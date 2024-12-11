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Вся семья в сборе: бельгийские король и королева показали свою рождественскую открытку

Вся семья в сборе: бельгийские король и королева показали свою рождественскую открытку

Вся семья в сборе: бельгийские король и королева показали свою рождественскую открытку

Рождественская открытка бельгийской королевской семьи / Фото: Instagram Бельгийской королевской семьи

Бельгийская королевская семья поделилась долгожданной рождественской открыткой 2024 года.

Фото было сделано в королевском дворце. На снимке запечатлен король Филипп, его супруга - королева Матильда, наследница престола – принцесса Елизавета, ее младшая сестра - принцесса Элеонора, и двое братьев – принцы Габриэль и Эммануэль.

"Новые рождественские открытки от королевской семьи только что пришли по почте!" - говорится в сообщении дворца в Instagram.

Рождественская открытка бельгийской королевской семьи / © Instagram Бельгийской королевской семьи
Рождественская открытка бельгийской королевской семьи / Фото: Instagram Бельгийской королевской семьи

Отметим, что именно эти открытки получат поклонники бельгийской королевской семьи, которые напишут им письма на Рождество в праздничный сезон.

Рождественская открытка бельгийской королевской семьи / © Instagram Бельгийской королевской семьи
Рождественская открытка бельгийской королевской семьи / Фото: Instagram Бельгийской королевской семьи

Ранее свою рождественскую открытку этого года уже представила княжеская семья Монако, а также король Великобритании Чарльз и королева Камилла.

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