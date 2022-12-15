Вся семья в сборе: бельгийские монархи показали свою рождественскую открытку

На ней запечатлен король Филипп, его супруга королева Матильда и четверо детей королевской пары. Супруги запечатлены сидя на золотистой скамье, а их дети - принц Габриэль, наследная принцесса Елизавета, принц Эммануэль и принцесса Элеонора стоят сзади. На полу лежат два королевских питомца – Джип (белый) и Симба (коричневый).

Королева Матильда одета в элегантное белое платье с вырезом "лодочка" и рукавами три четверти от Natan Couture, в ее ушах сверкают жемчужные серьги-висюльки, а на пальце кольцо с сапфировым камнем – одно из помолвочных колец королевы. Макияж у королевы максимально естественный, а волосы уложены в прическу.

Король одет в темно-синий костюм, к которому подобрана белая рубашка и полосатый бежевый галстук. Наследная принцесса Елизавета в топе с открытыми плечами от Natan Couture и в белых брюках-клеш от Emporio Armani. А ее младшая сестра Элеонора в платье из струящегося шелка с рюшами от Maje и в балетках бежевого цвета от Jonak. У сестер распущены волосы, Елизавета сделала макияж и надела крупные золотые серьги.

Рождественская открытка бельгийской королевской семьи / Фото: Getty Images

Сыновья королевской четы одеты в костюмы, рубашки и галстуки.

Вчера, напомним, мы показывали вам рождественскую открытку принца и принцессы Уэльских.

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