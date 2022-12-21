Вся семья в сборе: как выглядела одна из рождественских открыток Дианы и Чарльза

Мы уже видели, как выглядит рождественская открытка короля Чарльза III и королевы Камиллы в этом году. А теперь мы отыскали фотокарточку, которая была открыткой Чарльза в далеком 1987 году. На ней он запечатлен со своей первой женой Дианой Спенсер.

Тогда Чарльз был всего лишь наследником британского престола и был женат на Диане, принцессе Уэльской. На этой карточке, датированной 1987 годом, принц и принцесса запечатлены вместе со своими двумя детьми – принцами Уильямом и Гарри.

Диана одета в светлый джемпер в интересный принт и молочно-белую юбку-макси, ее муж Чарльз в белую полосатую рубашку и черные брюки, а братья Уильям и Гарри – в белые рубашки и светло-голубые шорты.

Подпись на карточке гласит: "Желаем вам счастливого Рождества и Нового года".

Рождественская открытка принца Чарльза и принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам открытки принца Уильяма и принцессы Кейт, они были запечатлены во время прогулки с детьми.

Рождественская открытка Уэльских / Фото: Getty Images

А также карточку Меган и Гарри, герцога и герцогини Сассекских. Они для своей открытки выбрали фото из светской церемонии в Нью-Йорке, на которой получили премию за борьбу с расизмом.

Читайте также: