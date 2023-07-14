Вся семья в сборе: Кейт и Уильям с тремя детьми появились на публичном мероприятии

Принц и принцесса Уэльские совершили неожиданный визит в салон Air Tattoo в RAF Fairford в Фэрфорде. И взяли с собой троих детей.

Кейт и Уильям имеют прочные отношения с Королевскими ВВС, принц Уэльский более трех лет служил в поисково-спасательных силах, базирующихся в долине Королевских ВВС в Англси и является почетным коммодором Королевских ВВС Конингсби, а принцесса - почетным коммодором кадетской авиации.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

На мероприятие пара взяла с собой троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Принцесса Кэтрин сегодня надела бежевый блейзер в полоску от Blaze Milano, узкие брюки-дудочки темно-синего цвета и обула замшевые балетки. Из украшений на Кейт была золотая цепочка с кулоном, серьги-кольца в ушах, ее помолвочное и обручальные кольца. Ногти Кейт накрасила полупрозрачным лаком, а волосы выровняла и распустила.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

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Принц Уильям был в светло-голубой рубашке, синем пиджаке в клетку и брюках, а обут в замшевые туфли. Похожие были и на его старшем сыне принце Джордже. Он был в синей футболке-поло и оливковых брюках. Его младший брат принц Луи был в белой футболке-поло и синем джемпере, а также в синих шортах, а обут в кеды, такие же, как и его сестра принцесса Шарлотта. Она дополнила образ полосатым платьем тоже с белым воротником и белым кардиганом.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

У детей Уэльских уже начались школьные каникулы так что скоро вся семья отправится в отпуск, который уже известно, где они планируют провести.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

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