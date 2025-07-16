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Вся семья в сборе: король Испании вручил своей дочери — принцессе Леонор — важную награду
Испанская принцесса Леонор завершила военно-морскую подготовку в Марине.
У наследницы испанского престола было эмоциональное воссоединение с семьей, когда ее отец король Филипп VI наградил принцессу Леонор Большим крестом за заслуги на флоте под аплодисменты королевы Летиции и младшей дочери пары — инфанты Софии.
19-летняя принцесса была одета в белую форму, и ее отец король Филипп VI также был одет в военную форму белого цвета.
Королева Летиция появилась в темно-синем платье от Vogana из льна и вискозы, со структурированной драпировкой, украшенной бахромой и контрастной вышивкой. Она была обута в босоножки с тонкими ремешками от Hugo Boss с низким квадратным каблуком и ремешком на щиколотке и дополнила образ белой сумкой Furla.
Напомним, еще в январе Леонор отправилась в пятимесячное плавание на борту учебного корабля ВМС «Хуан Себастьян де Элькано», посетив многие страны Латинской Америки, а также Нью-Йорк. Затем принцесса вернулась в Испанию, чтобы провести месяц на фрегате «Блас де Лесо». А в понедельник в Сантьяго-де-Компостела, ей также была вручена Золотая медаль Галисии.