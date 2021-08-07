Вся семья в сборе: королева Летиция с мужем и дочерьми встретилась с олимпийским бронзовым призером

Вся семья в сборе: королева Летиция с мужем и дочерьми встретилась с олимпийским бронзовым призером

Сейчас они совмещают отдых и деловые встречи.

Король Филипп VI, его супруга королева Летиция и двое их взрослых дочерей – принцесса Леонор и инфанта София встретились с испанским олимпийским бронзовым призером в соревнованиях на гоночных яхтах Жоаном Кардоной на Пальма-де-Майорка.

Мероприятие проходило на террасах клуба Real Club Nautico de Palma, где король Фелипп VI и его семья лично поздравили олимпийского призера и сделали несколько памятных фото.

Испанская королевская семья / Getty Images

Для своего выхода королева Летиция выбрала макси-сарафан в полоску. Наряд имел квадратное декольте и завязывался на бант на талии. Под свой наряд она обула белые эспадрильи, взяла белый клатч, а из украшений на ней было любимое кольцо, подаренное дочерьми.

Испанская королевская семья / Getty Images

Король Филипп выбрал шорты до колен, серое поло и замшевые босоножки. Леонор и София тоже были одеты просто и по-летнему. Леонор надела для посещения яхт-клуба короткое платье в цветы и эспадрильи, а вот София выбрала ромпер цвета тиффани и точно такие же босоножки как у отца.

Испанская королевская семья / Getty Images

Днем ранее семья посетила Центр интерпретации природного парка Сьерра-де-Трамонтана, который находится в муниципалитете Эскорка.

Испанская королевская семья / Getty Images

Также фотографы запечатлели, как король Филипп принимал участие в соревнованиях на борту яхты Aifos во время 39-го Кубка парусного спорта Copa Del Rey Mapfre в Real Club Nautico, который ежегодно проходит в Майорке.

Король Филипп VI / Getty Images

Король Филипп VI / Getty Images

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