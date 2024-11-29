Вся семья в сборе: королева Максима с мужем и дочерьми снялась в зимней фотосессии

Король Виллем-Александр и королева Максима вместе с тремя взрослыми дочерьми - принцессами Амалией, Алексией и Арианой позировали во время традиционной фотосессии королевской семьи в Бегинаже в Амстердаме.

Королева выбрала для съемки бежевый свитер с высокой горловиной, кремовые широкие брюки и белоснежное пальто с поясом, к которому пришпилила жемчужную брошь. У Ее Величества были крупные золотые серьги с жемчужинами в ушах, распущены волосы и насыщенный макияж на лице. На плече у нее висела телесная сумка, а в руке Максима держала поводок их собаки.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Все три нидерландские принцессы также появились перед камерой в пальто. Старшая Катарина-Амалия надела бежевое в сочетании с черным топом и широкими джинсами, средняя Алексия была в черном без воротника, под которое надела белую рубашку, юбку в принт собачий зуб и рыжие кожаные сапоги, а младшая Ариана надела пальто цвета фуксии в сочетании с белым трикотажным топом и кремовыми высокими сапогами.

В Instagram королевской семьи поделились и видео показав, как проходила съемка.

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