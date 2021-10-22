Королева Летиция и ее дочери Леонор и София / Getty Images

Вся семья в сборе: красивая королева Летиция с дочками и мужем посетили светскую церемонию

Вся семья в сборе: красивая королева Летиция с дочками и мужем посетили светскую церемонию

Испанская королевская семья воссоединилась на торжественном мероприятии.

Король Филипп VI, его супруга Летиция и две их дочери – принцесса София, которая приехала в Испанию из Уэльса, где учится в колледже, а также ее сестра инфанта София присутствовали вчера на 29-м концерте, посвященном церемонии вручения наград принцессы Астурийской, в зале Prince Felipe Auditorium в Овьедо.

Король Филипп VI, королева Летиция и их дочери Леонор и София / Getty Images

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Принцесса Леонор как первая наследница испанского трона носит титул принцессы Астурийской и ежегодно вместе с родителями присутствует на церемонии. В этот год, вопреки тому, что Леонор сейчас проживает не в Испании, а в Великобритании, ей все равно удалось приехать.

Одета 15-летняя Леонор была в платье цвета фуксии на запах и нюдовые туфли-лодочки на невысоких каблуках. Ее мама королева Летиция была в лаконичном платье, декорированном спереди бахромой, и золотых туфлях на каблуках и с открытыми пятками, также в руках Ее Величество держала золотой клатч.

Королева Летиция и ее дочери Леонор и София / Getty Images

Младшая дочь короля и королевы – София – надела синее платье и кожаные остроносые балетки. Король Филипп VI был в сером полосатом костюме, белой рубашке и с синим галстуком, а также в туфлях-лоферах. Это первый выход королевской семьи в полном составе после того, как их дочь отправилась на учебу в Уэльс.

Король Филипп VI, королева Летиция и их дочери Леонор и София / Getty Images

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