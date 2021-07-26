Вся семья в сборе: шведские монархи с детьми и внуками отдыхают в летней резиденции и делятся фото

Вся семья в сборе: шведские монархи с детьми и внуками отдыхают в летней резиденции и делятся фото

Шведская королевская семья проводит летние каникулы на острове Эланд, в Балтийском море.

Королевский дворец выпустил семейную фотографию, которую сделали в летней резиденции. Король Карл Густав и королева Сильвия были запечатлены в окружении своих троих детей и их вторых половинок, а также восьми внуков и домашних собак во дворце Соллиден на острове Эланд у юго-восточного побережья Швеции.

В центре фотографии запечатлены король и королева. 77-летняя Сильвия одета в цветочное макси-платье и обута в балетки. Вместе с ними дети – кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и двумя детьми, принцесса Мадлен с мужем Кристофером и тремя детьми, а также сын принц Карл Филипп с супругой принцессой Софией и тремя сыновьями. Самого младшего принца Джулиана, который родился в марте 2021 года, принцесса София держит на руках.

Подпись под трогательным семейным фото в Instagram гласит:

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"Снова вместе на Эланде! Долгожданное воссоединение для короля. Семья, которая после долгого пребывания в разных местах, теперь может снова собраться на "острове солнца и ветров". Желаем всем счастливого лета".

Напомним, шведская королевская семья традиционно собирается в своей летней резиденции, чтобы отпраздновать день рождения наследной принцессы Виктории 14 июля. День Виктории в Швеции обычно является крупным публичным мероприятием, но за последние два года церемония была сокращена из-за пандемии коронавируса.

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