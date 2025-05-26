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Вся семья вышла на балкон: король Фредерик X празднует день рождения
26 мая королю Дании Фредерику X исполнилось 57 лет.
По этому поводу королевская семья собралась на балконе дворца Фредерика VIII, чтобы отпраздновать 57-й день рождения короля во дворце Амалиенборг.
Именинник был в окружении родных и близких — супруги королевы Мэри, матери королевы Маргрете II и детей — принцессы Изабеллы, принцессы Жозефины и принца Винсента.
Королева Маргрете II появилась на балконе в том же образе, в котором на днях посещала премию Датского библейского общества. Королева Мэри была одета в темно-синее платье на запах с тонким поясом на талии, на груди у нее была пришпилена брошь, а волосы были распущены и насыщенный макияж был на лице. Именинник король Фредерик X облачился в темно-синий костюм, белую рубашку и бордовый галстук в крапинку.
Также выделялись дочери королевской пары. Принцесса Изабелла, недавно отпраздновавшая совершеннолетие, была в оранжевом брючном костюме, а ее младшая сестра Изабелла была в цветочной блузке, молочно-белых брюках со стрелками, золотых серьгах-кольцах и с макияжем на лице.
Также дворец поделился и новым портретным фото короля Фредерика X в честь его дня рождения, на снимке монарх запечатлен в военную форму.