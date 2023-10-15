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Вся семья вышла на балкон: в датском королевстве празднуют день рождения принца Кристиана

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Вся семья вышла на балкон: в датском королевстве празднуют день рождения принца Кристиана

Кронпринц Фредерик, принц Кристиан и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Датскому принцу Кристиану – будущему королю Дании – сегодня исполняется 18 лет.

По этому поводу члены датской королевской семьи во главе с правящей королевой Маргрете II вышли на балкон дворца Амалиенборг, чтобы поприветствовать подданных.

18-летний принц Кристиан был в сером клетчатом костюме, белой рубашке и с синим галстуком радостно махал людям рукой. К нему присоединились его родители – кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри, а также младший брат принц Винсент и сестры принцесса Изабелла и принцесса Жозефина.

Датская королевская семья / © Getty Images
Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Вся семья выбрала наряды в синих тонах, а вот королева Маргрете II по традиции облачилась в яркую одежду – на ней был жакет и юбка цвета фуксии, в ушах серьги, а на жакете пришпилена такого же дизайна брошь. Такеж королева накрасила губы розовой помадой и сделала красный маникюр.

Напомним, ранее дворец анонсировал, что в этот день состоится смена караула в Амалиенборге, где принц вместе со своей семьей и Ее Величеством Королевой появляется на балконе дворца Фредерика VIII". Также были выпущены новые портреты в честь именинника и сообщалось, что по случаю празднования состоится ряд торжественных мероприятий.

Кронпринц Фредерик, принц Кристиан и кронпринцесса Мэри / © Getty Images
Кронпринц Фредерик, принц Кристиан и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
541
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