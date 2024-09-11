Вся в бабушку: принц Уильям рассказал о любимом занятии своей дочери - принцессы Шарлотты

Во время вчерашней поездки в Уэльс принц Уильям неожиданно рассказал публике об увлечениях своей 9-летней дочери - принцессы Шарлотты.

Во вторник принц Уэльский прибыл в Лланелли, чтобы отметить важность валлийского спорта и культуры, а также встретиться с местными общинами.

Его первым мероприятием стал визит в начальную школу Swiss Valley Community Primary School для встречи с учениками, которые в 2024 году приняли участие в Urdd Eisteddfod — недельном фестивале, посвященном валлийскому языку и культуре.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Одной из учениц, с которой познакомился принц Уильям, была 10-летняя Руби Дэвис, изучающая валлийский язык как второй язык, которая в начале этого года прославилась своей победой на фестивале Айстедвод в категории индивидуальных выступлений, пишет express.co.uk.

Наследник престола рассказал ей, что его дочь любит "выступать и "танцевать, и похвалил ее за достижения.

"Шарлотте тоже нравятся выступления и танцы, поэтому я покажу ей ваше видео, когда приду домой, - сказал девочке принц Уильям.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Руби также вручила принцу книгу открыток, написанных учениками, и подарила ему браслеты дружбы для его детей. Такие браслеты уже носит Джордж, Шарлотта, а также король Чарльз и королева Камилла.

"Это так мило. Вы их сделали вместе? Спасибо большое, Руби. Им это понравится, вы их увидите повсюду, - сказал Уильям и добавил: "Я буду держать их подальше от Луи, потому что он попытается украсть все вещи своей сестры.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы уже рассказывали, что принцесса Шарлотта обожает танцевать, как и ее бабушка принцесса Диана. А также Лотти любит балет, как и любила Диана.

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