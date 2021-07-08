Вся в белом: эффектная королева Летиция на выставке

Испанские монархи сегодня присутствовали на публичном мероприятии вместе.

Король Филипп VI и королева Летиция часто появляются на разных встречах и приемах по отдельности. Но сегодня Их Королевские Величества вдвоем прибыли на открытие ARCO 2021 - ярмарки современного искусства в Ifema в Мадриде.

Для очередного выхода в свет 48-летняя королева выбрала белую блузку и брюки со стрелками и высокой талией. Королева дополнила аутфит лаковыми туфлями-лодочками бежевого цвета и белой сумкой на ремешке-цепочке. В ушах у нее были серьги-висюльки с белыми цветками, волосы собраны в тугой хвост, на лице легкий дневной макияж и маска.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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Король Филипп VI был в сером костюме, светло-голубой рубашке и бежевом галстуке, а также обут в коричневые туфли. Его Величество также не забывает надевать защитную маску. В отличие от многих других королевских пар, испанские монархи никогда не пренебрегают такой защитой. На выставке было достаточно многолюдно.

Королева Летиция / Getty Images

В последнее время королева Летиция часто появляется на публике именно в брюках или брючных костюмах. На днях мы видели ее образ в голубом костюме в сочетании с белым топом и синими туфлями-лодочками. Не знаем, кто помогает Летиции подбирать наряды для выходов, но она всегда выглядит безупречно.

Королева Летиция / Getty Images

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Королева Летиция в брючных костюмах (14 фото)

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