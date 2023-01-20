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Вся в белом и с красивой укладкой: свое 50-летие празднует королева Матильда

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1075
Время на прочтение
1 мин
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Вся в белом и с красивой укладкой: свое 50-летие празднует королева Матильда

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Бельгийской королеве Матильде сегодня исполняется 50 лет. По этому случаю королевский дворец опубликовал новое фото именинницы.

Королева Матильда запечатлена в белом топе и широких брюках от Natan Couture и бежевых туфлях-лодочках от Dior. У королевы красиво уложены волосы, на лице макияж, а в ушах - серьги-висюльки с жемчужными камнями.

"Ура, сегодня королеве исполняется 50 лет! Поэтому мы рады поделиться с вами фото в честь ее дня рождения".

Ранее мы рассказывали историю любви Матильды и Филиппа. К слову, королева отнюдь не простолюдинка, ее отец – бельгийский граф Патрик Анри д’Удекем д’Акоз, а мать – польская графиня Анна Мария Коморовская, в детстве переехавшая в Бельгию.

У королевы и короля в браке родилось четверо детей, а старшая дочь - принцесса Елизавета - является наследницей трона.

Напомним, сегодня, 20 января также празднует день рождения британская графиня Уэссекская Софи.

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Дата публикации
Просмотры
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