Вся в белом и с вырезом на декольте: жена Джеймса Миддлтона впечатлила красивым аутфитом

Брат герцогини Кембриджской впервые появился на публичном мероприятии после свадьбы с Ализе Тевене.
В сентябре пара сыграла практически тайную свадьбу. Несколько фотографий с этого события мы вам показывали ранее.
Пара же делилась кадрами из своего нового дома, в который они переехали за несколько месяцев до свадьбы. А 12 ноября состоялось и первое их появление на публике в роли мужа и жены.
Супруги посетили рождественское мероприятие BVLGARI и Save The Children в Лондоне. Ализе выглядела очень стильно в молочно-белом аутфите и черных остроносых туфлях-лодочках на каблуках. На шее у нее сверкала золотая подвеска, на руке был браслет, а на белом пальто была пришпилена брошка. Ализе распустила волосы, сделала очень легкий макияж и надела серьги-гвоздики.
Ее муж Джеймс Миддлтон надел синий бархатный пиджак, под которым была голубая рубашка (такие нынче в моде) и стильные клетчатые брюки, на нем также были фиолетовые носки и черные кожаные туфли-лоферы. На руке у мужчины были часы, а на пальце обручальное кольцо.
Читайте также:
- Пили вино и праздновали: Джеймс Миддлтон и его невеста Ализе купили новый дом и показали фото
- 11 лет со дня помолвки: вспоминаем образ Кейт Миддлтон в день, когда она сказала "да" принцу Уильяму
- Случается с каждым: конфузы герцогини Кембриджской