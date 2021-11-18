Вся в белом и с вырезом на декольте: жена Джеймса Миддлтона впечатлила красивым аутфитом

Вся в белом и с вырезом на декольте: жена Джеймса Миддлтона впечатлила красивым аутфитом

Брат герцогини Кембриджской впервые появился на публичном мероприятии после свадьбы с Ализе Тевене.

В сентябре пара сыграла практически тайную свадьбу. Несколько фотографий с этого события мы вам показывали ранее.

Пара же делилась кадрами из своего нового дома, в который они переехали за несколько месяцев до свадьбы. А 12 ноября состоялось и первое их появление на публике в роли мужа и жены.

Джеймс и Ализе Миддлтон / Instagram Джеймса Миддлтона

Супруги посетили рождественское мероприятие BVLGARI и Save The Children в Лондоне. Ализе выглядела очень стильно в молочно-белом аутфите и черных остроносых туфлях-лодочках на каблуках. На шее у нее сверкала золотая подвеска, на руке был браслет, а на белом пальто была пришпилена брошка. Ализе распустила волосы, сделала очень легкий макияж и надела серьги-гвоздики.

Джеймс и Ализе Миддлтон / Getty Images

Ее муж Джеймс Миддлтон надел синий бархатный пиджак, под которым была голубая рубашка (такие нынче в моде) и стильные клетчатые брюки, на нем также были фиолетовые носки и черные кожаные туфли-лоферы. На руке у мужчины были часы, а на пальце обручальное кольцо.

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