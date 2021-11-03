Вся в белом и в красном жилете: королева Летиция прилетела в Парагвай

Испанская королева Летиция приехала с трехдневным визитом в Парагвай.
Визит организован в рамках программы сотрудничества в Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Ее Величество запечатлели в международном аэропорту Асунсьона. Там Летицию приветствовали первая леди Сильвана Абдо, министр иностранных дел Евклид Асеведо и посол Мадрида Кармен Кастиэлла Руис.
На повестке дня у королевы-консорта несколько мероприятий вместе с первой леди и другими официальными лицами. Но больше всего ей предстоит сосредоточиться на различных текущих проектах сотрудничества. Летиция будет проинформирована о работе, проводимой испанскими или местными организациями, финансируемыми Испанией, в вопросах расширения прав и возможностей женщин и их здоровья, образования и подготовки к трудоустройству молодежи, а также в области восстановления и сохранения наследия страны.
Первый образ, в котором мы увидели королеву, – белая рубашка, белые брюки и бежевые ботинки на шнуровке, а сверху на ней была красная жилетка. Королева была в маске, с собранными в высокий хвост волосами, а на ее лице был макияж.
Ждем с нетерпением новых выходов Ее Величества в рамках этой поездки. Как мы понимаем, король Филипп компанию супруге не составил.
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