Общество
217
1 мин

Вся в белом и в огромных очках от солнца: Памела Андерсон в объективах папарацци

58-летняя актриса была замечена папарацци в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела выглядела великолепно, одета в белое длинное пальто и обута в белые босоножки на шпильке, а у нее на плече была сумка-шопер. Ее короткие белоснежные волосы были распущены и красиво уложены, а новые оттенок волос ей очень к лицу.

Андерсон надела также крупные солнцезащитные очки и нанесла прозрачный бальзам на губы, а ее маникюр выглядел аккуратно и был сделан тоже в светлом оттенке.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Ранее мы показывали, какой образ знаменитость выбрала для появления на показе Tory Burch во время Недели моды в Нью-Йорке.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

