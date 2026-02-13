- Дата публикации
Вся в белом и в огромных очках от солнца: Памела Андерсон в объективах папарацци
58-летняя актриса была замечена папарацци в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.
Памела выглядела великолепно, одета в белое длинное пальто и обута в белые босоножки на шпильке, а у нее на плече была сумка-шопер. Ее короткие белоснежные волосы были распущены и красиво уложены, а новые оттенок волос ей очень к лицу.
Андерсон надела также крупные солнцезащитные очки и нанесла прозрачный бальзам на губы, а ее маникюр выглядел аккуратно и был сделан тоже в светлом оттенке.
