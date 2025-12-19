ТСН в социальных сетях

Вся в белом: красивая королева Максима приехала в детский центр с визитом

Королева Максима облачилась в белоснежный наряд и посетила Центр детской онкологии в Утрехте.

Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева присутствовала на подписании четырехлетнего соглашения о партнерстве между Центром детской онкологии имени принцессы Максимы и Международным агентством по атомной энергии. Партнерство направлено на укрепление практических знаний и навыков групп детской лучевой терапии в Восточной Европе и Евразии, чтобы дети с онкологическими заболеваниями во всем мире могли получать более безопасное и эффективное лечение.

Белый цвет символизирует надежду, новые начинания и чистоту. Именно поэтому королева прибыла в белом платье и пальто без воротника от Natan и дополнила лук шляпой-таблеткой от Philip Treacy с вуалью и цветком. Также королева собрала волосы в низкий пучок, надела бриллиантовые серьги-пусеты, золотую брошь с жемчужинами от нью-йоркского ювелирного дома Jeanne и кольцо с красным камнем, которое отлично гармонировала с ее красным маникюром. Завершал образ нюдовый клатч из кожи крокодила и туфли из замши на каблуках песочного цвета.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Кстати, нидерландская королевская семья в отличие от бельгийской еще не поделилась своей рождественской открыткой.

