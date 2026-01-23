Вся в белом: великая герцогиня Стефания с мужем появилась на аудиенции у Папы Римского

Великий герцог Гийом, Папа Римский Лев XIV и великая герцогиня Стефания / © Getty Images

Прошло более трех месяцев с момента их восшествия на престол, и Гийом и Стефания Люксембургские продолжают свое международное турне, знакомясь с другими главами государств.

После посещения Бельгии и Нидерландов они совершили свой первый визит в Ватикан в качестве новых великих герцога и герцогини.

На этом мероприятии Стефания впервые надела так называемое «привилегированное белое платье», а их сыновья, Шарль и Франсуа появились на аудиенции в белых пиджаках и светло-серых шортах. Великий герцог Гийом был в черном классическом костюме.

Великий герцог Гийом и великая герцогиня Стефания с детьми на аудиенции у Папы Римского Льва XIV / © Getty Images

Согласно правилам этикета, на официальных встречах, подобных этой, мужчины должны быть одеты в темный костюм и галстук, а женщины — в платье ниже колена. Женщинам также необходимо носить одежду с длинными рукавами, избегать глубоких декольте, а любые украшения должны быть сдержанными. Также требуется вуаль или мантилья.

Ранее, напомним, мы рассказывали, кому из известных женщин разрешено носить белый цвет на аудиенции у Папы Римского.