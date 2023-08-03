Она лукавит: Меган Маркл появилась в цвете, который критиковала в своем недавнем сериале для Netflix

Удивительно, но реальность и то, что герцогиня рассказывала в своем с мужем документальном проекте немного разошлись. После "Мегсита" герцогиня продолжает носить вещи "серой мыши".

Совершенно неожиданно Меган Маркл и принц Гарри появились в новом видео посвященному благотворительной инициативе первого Фонда поддержки молодежи в сфере ответственных технологий (Responsible Technology Youth Power Fund). Герцоги Соссекские позвонили победителям программы по телефону и поздравили лично.

Меган Маркл и принц Гарри / скриншот с youtube The Telegraph

Пара выглядела очень счастливой и мило общалась с молодыми людьми, и это несмотря на недавние разговоры об их предполагаемом разводе и трудностях в отношениях. Мэган была одета очень стильно, на ней были вещи от американского бренда Bleusalt.

Лук состоял из водолазки без рукавов и юбки-карандаша длины миди, которые герцогиня носила, как комплек.

Меган Маркл и принц Гарри / скриншот с youtube The Telegraph

Удивительно то, что в отличии от ее предыдущих образов, этот был довольно бюджетным, ведь цена водолазки 140 долларов, а юбки - 162 доллара.

Наряд, как у Меган Маркл от бренда Bleusalt / скриншот bleusalt.com

Наряд, как у Меган Маркл от бренда Bleusalt / скриншот bleusalt.com

Образ Меган дополнила золотыми серьгами от бренда Lanvin, культовым браслетом The Love от Cartier и золотыми часами от Cartier, которые ранее принадлежали принцессе Диане.

Меган Маркл и принц Гарри / скриншот с youtube The Telegraph

Меган Маркл и принц Гарри / скриншот с youtube The Telegraph

Но помимо низкой цены, в этом образе была еще одна деталь, которая вызвала удивление - цвет. Дело в том, что в недавнем документальном сериале Netflix, где Сассексы рассказали о своей жизни к королевской семье, герцогиня возмущалась, что вынуждена была носить одежду нейтральных цветов - бежевого, белого и черного. По ее словам, это было связано с тем, что она не могла носить такой же оттенок наряда, как те, кто стоит выше ее по титулу, когда выполняла королевские обязанности. Хотя на самом деле она часто носила и яркие оттенки, что неоднократно запечатлели фотографы.

Меган Маркл и принц Гарри / скриншот с youtube The Telegraph

Теперь же, когда герцогиню ничто с королевскими родственниками уже не связывает, она почему-то продолжает носить оттенки, которые делали ее "серой мышью" в Британии.

Меган Маркл и принц Гарри / скриншот с youtube The Telegraph

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