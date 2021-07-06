Вся в бирюзовом: королева Елизавета II вручила трофеи в Виндзоре

Королева Великобритании вручила награды на Королевском конном шоу в Виндзоре.

Елизавета II вручила трофей лучшей стрелковой команде - Королевской конной артиллерии Королевского отряда - на Королевском Виндзорском конном шоу в Виндзоре.

Королева Елизавета II / Getty Images

В этот день на публике Ее Величество появилась в бирюзовом пальто, шляпе с большим цветком с правой стороны, белых перчатках, также на шее у нее была жемчужная трехнить, а на пальто пришпилена брошка с камнем бирюзы. Это украшение, кстати, перешло королеве в наследство от ее бабушки, королевы Марии. Обута монарх была в любимые туфли от Anello & Davide

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II была в замечательно настроении, она много улыбалась и общалась с публикой. Во время конного шоу королеву также видели в других образах, а именно в рубашке и стеганой жилетке, а также в пальто и забавном платке с принтом в виде собак.

Королева Елизавета II / Getty Images

Читайте также: Последний визит в качестве канцлера: Ангела Меркель встретилась с королевой Елизаветой II

Королева Елизавета II на Виндзорском конном шоу (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку