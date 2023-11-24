Вся в брендах: княгиня Шарлин в стильном образе появилась на открытии ресторана

Князь Альбер II и княгиня Шарлин продолжают вместе появляться на публичных мероприятиях, демонстрируя абсолютную гармонию в их семье.

На днях Альбер и Шарлин в сопровождении господина и госпожи Луи Дюкре и госпожи Камиллы Готлиб присутствовали на официальном открытии пивного ресторана Café de Paris Monte-Carlo.

Княгиня надела в этот раз черное пальто из верблюжьей шерсти от Burberry с тонким поясом, подчеркивающим талию, серые широкие брюки и остроносые туфли на каблуках Louis Vuitton, а в руках держала маленькую черную сумку Louis Vuitton. Шарлин дополнила свой образ золотыми серьгами-кольцами, лаконичной укладкой и легким дневным макияжем.

А недавно на праздновании Национального дня Монако княгиня появилась в насыщенно-красном пальто, высоких сапогах на каблуках и шляпе-таблетке в тон.

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / Фото: Getty Images

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