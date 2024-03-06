Вся в Chanel и без кольца на пальце: Шарлотта Казираги посетила модный показ

Шарлотта прибыла на Парижскую неделю моды в твидовом жакете Chanel цвета лосося, черных джинсах клеш с белой строчкой и в лаковой обуви. В руках у Казираги была миниатюрная сумка Chanel коричневого цвета с золотой фурнитурой. Знаменитость сделала легкую укладку волнами и лаконичный макияж с черными стрелками на веках и розовым блеском на губах.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Из украшений на Шарлотте был золотой широкий браслет Chanel, а еще она сделала ярко-красный маникюр. Кстати, на ее пальце мы не заметили кольца, а значит, скорее всего, слухи, которые распространила французская пресса о ее разводе с режиссером Димитрием Рассамом, могут оказаться правдивыми.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Напомним, еще в феврале французские СМИ написали, что внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - и ее муж Димитрий Рассам приняли решение развестись после четырех лет семейной жизни.

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