Вся в черном: Елена Зеленская приняла участие в церемонии памяти жертв голодоморов

Сегодня украинцы вспоминают жертв голодоморов, которые во многих странах мира признаны геноцидом украинского народа.

В последнюю субботу ноября мы вспоминаем украинцев погибших в голодоморах, которые были актом геноцида нашего народа. В этот день мы зажигаем свечи и ставим их на подоконник, чтобы почтить память невинных жертв, отдавших жизнь только за то, что они родились в Украине.

Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины

В эти дни в соцсетях миллионы украинцев публикуют воспоминания своих предков, рассказы людей, переживших эту страшную трагедию, унесшую жизнь миллионов.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в церемонии почтения памяти жертв голодоморов.

Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины

Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины

Для мероприятия Елена выбрала соответсвующий образ, она была одета в черный гольф с высоким воротом, короткое двубортное пальто с золотыми пуговицами и черные брюки.

Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины

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