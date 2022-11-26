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Вся в черном: Елена Зеленская приняла участие в церемонии памяти жертв голодоморов

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
2642
Время на прочтение
1 мин
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Вся в черном: Елена Зеленская приняла участие в церемонии памяти жертв голодоморов

Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины

Сегодня украинцы вспоминают жертв голодоморов, которые во многих странах мира признаны геноцидом украинского народа.

В последнюю субботу ноября мы вспоминаем украинцев погибших в голодоморах, которые были актом геноцида нашего народа. В этот день мы зажигаем свечи и ставим их на подоконник, чтобы почтить память невинных жертв, отдавших жизнь только за то, что они родились в Украине. 

Елена Зеленская / © Twitter/Офис президента Украины
Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины

В эти дни в соцсетях миллионы украинцев публикуют воспоминания своих предков, рассказы людей, переживших эту страшную трагедию, унесшую жизнь миллионов. 

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в церемонии почтения памяти жертв голодоморов. 

Елена Зеленская / © Twitter/Офис президента Украины
Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины
Елена Зеленская / © Twitter/Офис президента Украины
Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины

Для мероприятия Елена выбрала соответсвующий образ, она была одета в черный гольф с высоким воротом, короткое двубортное пальто с золотыми пуговицами и черные брюки. 

Елена Зеленская / © Twitter/Офис президента Украины
Елена Зеленская / Фото: Twitter/Офис президента Украины

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Дата публикации
Просмотры
2642
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