Вся в черном и с красивой укладкой: принцесса София приехала с мужем на мероприятие

Принц Карл Филипп и принцесса София посетили симпозиум "Ctrl+Rights для повышения безопасности в Сети", который прошел в SPACE Stockholm в Стокгольме.

39-летняя принцесса София была в коротком черном жакете с V-образным декольте и широких черных брюках с высокой талией. Она обула грубые кожаные ботинки на каблуках и в руке несла сумку из крокодиловой кожи с замшевой вставкой.

Принцеса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

У принцессы были распущены волосы, которые она слегка накрутила локонами, также она надела золотые серьги-кольца, в макияже немного подчеркнула глаза и розовую помаду нанесла на губы.

Ее супруг принц Карл Филипп был в синем костюме, белой рубашке и голубом полосатом галстуке и обут в черные кожаные туфли на шнуровке.

Принцеса София / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз принцессу Софию запечатлели в красном пальто, когда она вместе с мужем и двумя сыновьями сходила на концерт в оперу.

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