Вся в черном и с крокодиловой сумкой: королева Летиция приехала с мужем в Австрию

Вся в черном и с крокодиловой сумкой: королева Летиция приехала с мужем в Австрию

Королевская чета Испании отправилась с официальным визитом в Австрию.

Король Филипп VI, который 30 января отпраздновал 54-летие, и его супруга королева Летиция отправились в свой первый в этом году официальный визит в Вену. Их запечатлели возле резиденции президента Александра Ван дер Беллена во дворце Хофбург.

Королева Летиция была одета в черный аутфит: пальто, шарф, туфли-лодочки на каблуках и даже перчатки, из-под пальто виднелось черно-белое платье, а в руках королева держала сумку из кожи крокодила. Супруга монарха собрала волосы в хвост, сделала насыщенный дневной макияж и надела серьги-висюльки с жемчужными камнями.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Король Филипп был в черном пальто и классическом костюме. Выглядел тоже очень элегантно и сдержанно. Сколько продлится визит пары в Австрию, не сообщается.

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