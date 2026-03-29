Вся в черном и в солнцезащитных очках: Шарлотта Казираги на встрече с Папой Римским

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Эта семейная встреча состоялась всего через неделю после того, как все вместе они посетили Бал Роз.

Кроме князя Альбера II и княгини Шарлин с детьми на встрече собралась значительная часть семьи. Среди них были принцесса Стефания Монакская, принцесса Каролина, а также дочь Каролины — Шарлотта Казираги. Все они выбрали черные аутфиты для появления на публике.

Князь и княгиня Монако с детьми, принцесса Стефания и принцесса Каролина / © Getty Images

На Шарлотте был жакет от Сhanel из коллекции Métiers d’Art 2026 и юбка из этой же коллекции. Также она обула кожаные туфли-лодочки тоже от французского бренда и в руках держала сумку Сhanel. Шарлотта является амбассадором французского Модного дома, поэтому на публичных мероприятиях всегда носит одежду от Chanel.

Сестры князя Альбера — принцессы Каролина и Стефания — также были одеты в черные наряды и покрыли головы черными мантильями.

А княгиня Шарлин решила воспользоваться так называемой привилегией белого, очень специфическим правилом ватиканского протокола, которое позволяет некоторым католическим королевам и принцессам носить белое в присутствии Папы Римского.