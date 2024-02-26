Вся в черном и в жемчугах: принцесса Анна на траурном мероприятии

Она прибыла в Героес-Акр, к югу от Виндхука в Намибии на похорон президента Намибии Хаге Гейнгоба.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ее королевское высочество была в черном платье-рубашке длины миди, черной шляпе и туфлях на каблуках. В руках Анна несла небольшую сумку, а на груди у нее была золотая брошь. Принцесса была также в черных перчатках, надела жемчужные серьги и колье из жемчуга. Напомним, что именно украшения из жемчуга члены королевской семьи Британии традиционно надевают на траурные мероприятия.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее на прошлой неделе королевская принцесса традиционно исполняла свои обязанности и встретилась с волонтерами из магазина Mary's Living & Giving в Уондсворте.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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