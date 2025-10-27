Великая герцогиня Стефания и королева Матильда / © Getty Images

Королевская чета Бельгии — королева Матильда и король Филипп — приветствовали великого герцога Люксембургского Гийома и его супругу великую герцогиню Стефанию в Королевском дворце Брюсселя. Новый Великий Герцог начинает свой ознакомительный тур по странам Европы с Бельгии.

Королевский дворец поделился серией фотографий в Instagram с этой встречи.

Королева Матильда выглядела великолепно в аутфите от Дома Dior. Она надела короткий жакет на пуговицах и с рукавами три четверти, сочетая его с высокими перчатками, а также юбку-миди. В руке держала одну из своих любимых сумкок – Lady Dior, а обута была в туфли-лодочки на каблуках из кожи тоже от этого французского бренда. Также королева была в шляпе, ее волосы были собраны в красивый боковой пучок, она сделала макияж и надела серьги-висюльки с жемчугом.

Великая герцогиня Стефания была одета в небесно-голубое платье миди, к которому подобрала туфли в тон от Natan Couture. Свой образ Стефания дополнила шляпой, платком на шее и миниатюрным клатчем в руках.

Великая герцогиня Стефания и королева Матильда / © Getty Images

