Вся в комуфляже: графиня Уэссекская Софи на новом королевском мероприятии

Вся в комуфляже: графиня Уэссекская Софи на новом королевском мероприятии

56-летняя супруга принца Эдварда, графа Уэссекского посетила Королевские ВВС Великобритании.

Графиня Софи Уэссекская приехала на RAF Wittering, чтобы понаблюдать за участниками, принимавшими участие в Кубке Уэссекса.

Графиня Уэссекская, Софи / Getty Images

Невестка королевы Елизаветы II Софи решила надеть на эту встречу камуфляжную куртку и брюки цвета хаки, собрав волосы в хвост, а обула ботинки на невысоких устойчивых каблуках. В ушах у Софи сверкали серьги-гвоздики с маленькими изумрудными камнями, а на лице был натуральный макияж.

Графиня Уэссекская, Софи / Getty Images

В этом году Кубок Уэссекса снова решили провести после паузы в 2020 году, которая возникла из-за продолжающейся пандемии коронавируса, пишет Hello!. Графиня Софи, судя по снимкам, была рада присутствовать на мероприятии.

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