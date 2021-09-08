Вся в комуфляже: графиня Уэссекская Софи на новом королевском мероприятии

56-летняя супруга принца Эдварда, графа Уэссекского посетила Королевские ВВС Великобритании.
Графиня Софи Уэссекская приехала на RAF Wittering, чтобы понаблюдать за участниками, принимавшими участие в Кубке Уэссекса.
Невестка королевы Елизаветы II Софи решила надеть на эту встречу камуфляжную куртку и брюки цвета хаки, собрав волосы в хвост, а обула ботинки на невысоких устойчивых каблуках. В ушах у Софи сверкали серьги-гвоздики с маленькими изумрудными камнями, а на лице был натуральный макияж.
В этом году Кубок Уэссекса снова решили провести после паузы в 2020 году, которая возникла из-за продолжающейся пандемии коронавируса, пишет Hello!. Графиня Софи, судя по снимкам, была рада присутствовать на мероприятии.
Читайте также: Скандальные невестки в королевских семьях