Вся в красном: эффектный образ герцогини Кембриджской на рождественском концерте

Вся в красном: эффектный образ герцогини Кембриджской на рождественском концерте

Вчера состоялось событие, которого все так долго ждали.

Вчера, 8 декабря, в Вестминстерском аббатстве состоялись съемки рождественского концерта Together at Christmas, предполагается, что концерт покажут на британском телевидении накануне праздника.

Герцогиня Кемриджская на рождественском концерте / Associated Press

Благотворительный королевский фонд The Royal Foundation и лично герцогиня Кембриджская, которая выступила в роли ведущей мероприятия, организовали этот концерт в честь организаций, которые помогали людям во время пандемии.

Герцогиня Кемриджская на рождественском концерте / Associated Press

Транслировать его должен был канал BBC, но после недавнего скандала королевская семья отдала право трансляции каналу ITV, сообщает Hello!.

Для мероприятия Кейт выбрала очень эффектный образ ярко-красного цвета от Catherine Walker, надела лодочки от Gianvito Rossi, тоже красные и взяла в руки клатч Miu Miu.

Герцогиня Кемриджская на рождественском концерте / Associated Press

Также на мероприятии были принцессы Беатрис и Евгения, сестра Кейт Пиппа и другие члены королевской семьи.

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