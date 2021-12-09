Вся в красном: эффектный образ герцогини Кембриджской на рождественском концерте

Вчера состоялось событие, которого все так долго ждали.
Вчера, 8 декабря, в Вестминстерском аббатстве состоялись съемки рождественского концерта Together at Christmas, предполагается, что концерт покажут на британском телевидении накануне праздника.
Благотворительный королевский фонд The Royal Foundation и лично герцогиня Кембриджская, которая выступила в роли ведущей мероприятия, организовали этот концерт в честь организаций, которые помогали людям во время пандемии.
Транслировать его должен был канал BBC, но после недавнего скандала королевская семья отдала право трансляции каналу ITV, сообщает Hello!.
Для мероприятия Кейт выбрала очень эффектный образ ярко-красного цвета от Catherine Walker, надела лодочки от Gianvito Rossi, тоже красные и взяла в руки клатч Miu Miu.
Также на мероприятии были принцессы Беатрис и Евгения, сестра Кейт Пиппа и другие члены королевской семьи.
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