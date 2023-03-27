Вся в лавандовом: королева Летиция очаровала нежным весенним образом на мероприятии в Кадисе

Этот образ получился настолько ярким и женственным, что оторвать глаза от Ее Величества просто невозможно.
50-летняя испанская королева Летиция произвела хорошее впечатление своим новым образом, который выбрала для мероприятия в прекрасном и живописном городе Кадис. Вместе с мужем она открыла важное культурное событие - IX Международный конгресс испанского языка.
Для своего появления на публике королева выбрала очень нежное платье-футляр лавандового оттенка от бренда Cho Atelier. Платье имело V-образное декольте, длинные рукава и перекрученную спереди ткань, напоминающую узел с драпировками.
Особо эффектно в платье смотрелся высокий разрез, который демонстрировал стройные ноги королевы.
Образ Летиция дополнила яркими серьгами от бренда Alexandra Plata, которые состояли из множества разноцветных камней, а также макияжем и лаконичной укладкой.
В руке она держала оригинальную маленькую квадратную сумку в цвета платья от бренда Olivia Mareque. Ручка у аксессуара была короткой и с небольшими узлами на ручке.
Единственным, что было нейтрального оттенка в этом образе, - бежевые слингбэки от любимого бренда королевы - Carolina Herrera.
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