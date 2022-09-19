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Вся в маму: 7-летняя принцесса Шарлотта очаровала своим образом на похоронах прабабушки-королевы

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Вся в маму: 7-летняя принцесса Шарлотта очаровала своим образом на похоронах прабабушки-королевы

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Перед похоронами королевы Елизаветы II ее сын Уильям и его супруга Кейт долго думали, брать ли детей на прощание с их прабабушкой. В результате пара решила взять с собой только двух старший детей - 9-летнего Джорджа и 7-летнюю Шарлотту.

Маленькая Шарлотта обратила на себя особое внимание, ведь в столь печальный день выглядела потрясающе милой. Родители выбрали для девочки пальто от бренда Ancar с бархатным воротником и пуговицами, туфли Мэри Джейн от бренда Manuela de Juan Shoes и шляпу с широкими полями и небольшим бантом от британского бренда Jane Taylor. Кстати, шляпу девочка надела на официальное мероприятие впервые, ведь ранее ее видели только с собранными волосами и бантиками.

Меган, герцогиня Сассекская, принцесса Шарлотта, принцесса Кейт и принц Джордж / © Getty Images
Меган, герцогиня Сассекская, принцесса Шарлотта, принцесса Кейт и принц Джордж / Фото: Getty Images

Также на Шарлотте были черные колготки, а волосы ей просто распустили.

Особое место в этом образе юной принцессы заняла маленькая брошь в виде подковы. Вероятно, таким образом Шарлотта и ее родители решили почтить память королевы, которая очень любила лошадей.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images
Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Стильной она была, как ее мама - принцесса Кейт.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images
Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Напомним, отпевание королевы проходило в Вестминстерском аббатстве и посетили его высокопоставленные гости из разных стран и ее близкие. Те, кто не смог посетить Лондон, наблюдали за действием через онлайн-трансляции, многие также приехали в центр города лично, чтобы попрощаться.

Кейт, принцесса Уэльская / © Getty Images
Кейт, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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