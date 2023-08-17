Вся в маму: принцесса Кейт рассказала о любимой закуске своей дочери Шарлотты

Восьмилетняя принцесса Шарлотта обожает готовить на кухне вместе с мамой Кэтрин, а еще предпочитает такие же закуски, как и принцесса Уэльская.

Во время своих публичных выходов у Кейт Миддлтон часто спрашивают о ее детях, о том, что они любят, чем увлекаются, что едят. Некоторые королевские поклонники, проанализировав эти ответы пришли к выводы, что принцесса Шарлотта больше всех похожа на свою мать в кулинарных предпочтениях. Они обе обожают закуски и особенно оливки.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press

"Я тоже ела много-много оливок, когда была маленькой», - рассказывала как-то Кэтрин, пишет express. Ее дочь Шарлотта, очевидно, унаследовала это от нее.

В 2019 году, когда Кейт посетила начальную школу Лаванды, она завела разговор с учениками и поделилась, что "Шарлотта любит оливки". Но в дополнение к этой очень изысканной закуске восьмилетняя девочка любит сырную пасту, любимую в ее семье.

Напомним, ранее мы рассказывали, что обожает есть принц Джордж – будущий король Великобритании и старший сын принца и принцессы Уэльских.

Принцесса Шарлотта с братом Джорджем / Фото: Associated Press

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