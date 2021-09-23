С попугаем на голове: Ангела Меркель покормила птиц в парке

С попугаем на голове: Ангела Меркель покормила птиц в парке

Канцлер Германии сходила в птичий парк в Марлоу.

Сегодня, 23 сентября, Ангела Меркель посетила птичий парк Марлоу, который находится в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

Там канцлер отлично провела время. Она покормила попугаев - австралийских лори. Птицам так понравилась Меркель, что они всю ее обсели. Попугаи сидели у Ангелы на руках и даже на голове. Выглядело это очень мило.

Ангела Меркель / Getty Images

Одета политик была в жакет цвета дижонской горчицы без воротника и темно-синюю куртку, которую сняла, чтобы сделать красивые фото. Ее шею украшало пестрое ожерелье.

Ангела Меркель / Getty Images

Напомним, с должности федерального канцлера Германии Меркель уйдет после выборов 26 сентября. Ее партию "Христианско-демократический союз" ведет на выборы новый лидер Армин Лашет.

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